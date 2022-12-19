Силы обороны за последние дни ранили более 150 оккупантов только возле трех городов в Запорожской области — Генштаб 19 декабря, 18:52 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны в предыдущие дни в районах оккупированных Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области ранили более 150 российских оккупантов. Также были сбиты два вражеских вертолета.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 19 декабря.

Кроме того, украинские военные в районах этих городов уничтожили склад боеприпасов и около 15 единиц военной техники разного типа.

Видео дня

Также россияне за минувшие сутки потеряли шесть боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, танк и другую технику.