Силы обороны отбили масштабный штурм россиян на Ореховском направлении

Силы обороны Украины успешно отбили очередной масштабный штурм российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области , нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике.

Об этом во вторник, 21 октября, сообщили Силы обороны Юга.

Отмечается, что 20 октября около 14:00 российские подразделения предприняли попытку прорвать украинскую оборону, пытаясь продвинуться на села Малая Токмачка и Новоандреевка. В наступлении участвовали подразделения 71-го и 503-го мотострелковых полков, всего около двух рот с бронетехникой.

Аэроразведка зафиксировала движение 11 ББМ, 1 танка, 10 мотоциклов и до 120 пехотинцев.

Украинские войска отреагировали огнем артиллерии, дронов и пехоты, уничтожив значительную часть техники врага. На направлении Новоандреевки уничтожено 6 бронемашин и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк получили повреждения. В целом потери россиян превысили 25 единиц техники.

Операция по ликвидации остатков вражеских сил на этом направлении продолжается.

Ранее в DeepState сообщили, что войска страны-агрессора России активизировались на южном направлении. В течение дня они провели несколько штурмовых атак на участке Щербаки-Нестерянка-Роботино-Новопокровка-Мала Токмачка Запорожской области.

20 октября спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на южном направлении на прошлой неделе зафиксировано усиление активности российских войск. Враг значительно увеличил количество авиаударов и атак дронами.