Украинские удары за прошлый год нанесли россиянам потери на $15 млрд — Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский рассказал об убытках россиян от украинских ударов (Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine via Facebook)
Силы обороны Украины в 2025 году нанесли россиянам потерь на более 15 млрд долларов, поражая объекты, которые обеспечивают армию РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, опубликованном в воскресенье, 18 января.
По его словам, за прошлый год украинские силы поразили 719 целей врага.
«Deep strike — наша сильная сторона. Это признают и враг, и наши партнеры, и союзники. Потому что мы относительно малыми и дешевыми средствами наносим ущерб. Например, за 2025 год мы поразили 719 целей противника и нанесли ему потерь на более 15 млрд долларов», — отметил Сырский.
Он отметил, что благодаря украинским ударам у оккупантов существенно снизилась добыча нефти, которая является основным источником формирования военного бюджета РФ.
По словам Сырского, доход России от добычи нефти составил 130 млрд долларов, а военный бюджет РФ в 2025 году — 175 млрд долларов.
«Собственно, мы уменьшаем источник нахождения средств для финансирования войны. Поэтому deep strike играет решающую роль», — подчеркнул главком.
Ранее в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ сообщали, что СБС за семь месяцев с момента создания поразили более 168 тысяч российских целей, ориентировочная стоимость которых составляет 20 миллиардов долларов.
Кроме того, Силы беспилотных систем поразили более 350 целей на территории России, что нанесло ущерб российской армии ориентировочно на 3 миллиарда долларов ежемесячно.
13 января в СБУ сообщили, что вместе с Военно-морскими силами ВСУ поразили завод по производству дронов Атлант Аэро в Таганроге Ростовской области РФ. В Генштабе ВСУ отметили, что были повреждены цех конечной сборки БпЛА, два производственных цеха и административное здание.