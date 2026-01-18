Силы обороны Украины в 2025 году нанесли россиянам потерь на более 15 млрд долларов, поражая объекты , которые обеспечивают армию РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua , опубликованном в воскресенье, 18 января.

По его словам, за прошлый год украинские силы поразили 719 целей врага.

«Deep strike — наша сильная сторона. Это признают и враг, и наши партнеры, и союзники. Потому что мы относительно малыми и дешевыми средствами наносим ущерб. Например, за 2025 год мы поразили 719 целей противника и нанесли ему потерь на более 15 млрд долларов», — отметил Сырский.

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Он отметил, что благодаря украинским ударам у оккупантов существенно снизилась добыча нефти, которая является основным источником формирования военного бюджета РФ.

По словам Сырского, доход России от добычи нефти составил 130 млрд долларов, а военный бюджет РФ в 2025 году — 175 млрд долларов.

«Собственно, мы уменьшаем источник нахождения средств для финансирования войны. Поэтому deep strike играет решающую роль», — подчеркнул главком.

Ранее в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ сообщали, что СБС за семь месяцев с момента создания поразили более 168 тысяч российских целей, ориентировочная стоимость которых составляет 20 миллиардов долларов.

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Кроме того, Силы беспилотных систем поразили более 350 целей на территории России, что нанесло ущерб российской армии ориентировочно на 3 миллиарда долларов ежемесячно.

13 января в СБУ сообщили, что вместе с Военно-морскими силами ВСУ поразили завод по производству дронов Атлант Аэро в Таганроге Ростовской области РФ. В Генштабе ВСУ отметили, что были повреждены цех конечной сборки БпЛА, два производственных цеха и административное здание.