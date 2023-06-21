ВСУ уничтожили российских десантников, которые ехали на ротацию в Клещиевку — Генштаб

21 июня, 09:45
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Украинские военные возле Бахмута, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные возле Бахмута, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные на фоне наступления уничтожили российских десантников в Донецкой области, которые направлялись на ротацию в Клещиевку под Бахмутом.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона в среду, 21 июня.

Он рассказал, что подразделения из состава оккупационной 83-й десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск РФ получили задание на выдвижение в район Клещиевки, чтобы поменять на позициях россиян в из 31-й десантно-штурмовой бригады, которые понесли значительные потери в боях с ВСУ.

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«Во время перехода оккупантов на первую линию обороны украинские воины нанесли им огневое поражение, в результате чего многие оккупанты погибли или были ранены. Раненых российских десантников с помощью вертолетов эвакуировали в Ростов-на-Дону. Из-за нехватки мест оккупантов переместили в грузовые автомобили и вывезли в Новочеркасск, где лечебные учреждения тоже переполнены», — сказал спикер Генштаба.

Ранее он рассказал, что Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. На востоке продолжают сдерживать наступление российских войск — под Лиманом есть успех.

«Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка — Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал Ковалев.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Десантники Российские десантники Бахмут Генштаб ВСУ

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