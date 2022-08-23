Под Славянском Силы обороны накрыли башню с радиоэлектронными средствами ВС РФ — видео 23 августа, 12:33 По вышке был нанесен удар артиллерии (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

Украинские пограничники совместно с военнослужащими ВСУ лишили российских оккупантов связи на одном из направлений в Донецкой области.

Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе ГПСУ, опубликовав соответствующее видео.

«Под Славянском артиллеристы одной из бригад десантно-штурмовых войск точным огнем накрыли башню с радиоэлектронными средствами врага. А обнаружение вражеского объекта и корректировку огневого поражения осуществило подразделение БПЛА пограничников», — говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечается, результатом удара стало значительное снижение возможностей радиоэлектронной борьбы противника на этом направлении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.