Под Славянском Силы обороны накрыли башню с радиоэлектронными средствами ВС РФ — видео

23 августа, 12:33
По вышке был нанесен удар артиллерии (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

По вышке был нанесен удар артиллерии (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

Украинские пограничники совместно с военнослужащими ВСУ лишили российских оккупантов связи на одном из направлений в Донецкой области.

Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе ГПСУ, опубликовав соответствующее видео.

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«Под Славянском артиллеристы одной из бригад десантно-штурмовых войск точным огнем накрыли башню с радиоэлектронными средствами врага. А обнаружение вражеского объекта и корректировку огневого поражения осуществило подразделение БПЛА пограничников», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=TptfXxf9M1w&t=55s

Как отмечается, результатом удара стало значительное снижение возможностей радиоэлектронной борьбы противника на этом направлении.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Славянск Донецкая область Российская агрессия Десантники Госпогранслужба Украины Вышка Война России против Украины

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