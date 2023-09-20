Силы обороны уничтожили командный пункт Черноморского флота РФ под Севастополем ракетами — источники NV

20 сентября, 21:27
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Дым поднимается возле Верхнесадового под Севастополем 20 сентября (Фото:Скриншот видео Крымский ветер)

Дым поднимается возле Верхнесадового под Севастополем 20 сентября (Фото:Скриншот видео Крымский ветер)

Источники NV в Службе безопасности Украины раскрыли новые детали удара по командному пункту Черноморского флота вблизи Севастополя в среду, 20 сентября.

Как сообщили собеседники, поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на базе.

Военная база была разбита ракетами, которые попали точно в цель. Это была совместная спецоперация СБУ, Воздушных сил и ВМС ВСУ.

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Российские генералы выбрали эту базу как свой запасной командный пункт, чтобы до них не добрались по основному месту дислокации.

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Удар был нанесен после того, как Служба безопасности верифицировала данные о том, что в воинской части действительно находятся командиры вражеского флота.

В СБУ обещают, что «сезон бавовны» в Крыму будет продолжаться.

Ранее Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило поражение командного пункта Черноморского флота РФ возле Верхнесадового рядом с Севастополем утром 20 сентября.

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Только за последнюю неделю Украина нанесла несколько успешных ударов по объектам оккупантов в Крыму. В ночь на 13 сентября в Севастополе были повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону, которые находились на судоремонтном заводе. По данным украинской разведки, они не подлежат восстановлению.

14 сентября, по словам источника NV в СБУ, контрразведка спецслужбы вместе с ВМС ВСУ уничтожила возле Евпатории российский комплекс ПВО Триумф с помощью дронов и ракет Нептун. Успешную операцию подтвердил президент Владимир Зеленский.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Служба безопасности Украины (СБУ) ВМС ВМС Украины Черноморский флот РФ ЧФ РФ ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины спецоперация

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