ВСУ усиливают границу из-за приезда «вагнеровцев» в Беларусь — Наев 19 июля, 18:40 ВСУ также минирует местность (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

Силы обороны Украины укрепляют государственную границу из-за переброски боевиков ЧВК Вагнера в Беларусь.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в Telegram.

«Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК Вагнер. Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил», — сказал Наев.

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Он отметил, что в Черниговской области на одном из направлений было выкопано более 40 километров противотанкового рва. А также было размещено более 30 тысяч минных ловушек различного типа для уничтожения сил оккупантов.

По его словам, ВСУ дополнительно усилили участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые предназначены для создания «неожиданностей для врага».

«Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю — их будет ждать смерть», — добавил Наев.

13 июля Наев сообщил, что ВСУ продолжают усиливать оборонительные мероприятия на границе с Россией, создавая «непроходимую зону». По его словам, за десять дней было выкопано тысячи траншей и рвов.

ЧВК Вагнер в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили вооруженный мятеж после переговоров главаря с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.



14 июля в ГПСУ отметили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

Утром 18 июля CNN сообщало, что первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, а по меньшей мере две еще движутся в ее сторону.

Позже мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь прибыла пятая колонна боевиков ЧВК Вагнера. По данным, в колонне было более 100 машин.

