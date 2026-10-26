Силы обороны медленно продвигаются на Александровском направлении . Однако эти продвижения имеют тактическое значение, а Россия вынуждена перебрасывать туда подразделения с других важных участков фронта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в долгосрочной перспективе нынешние действия украинских воинов на этом участке фронта могут создать серьезные угрозы для российской логистики, а также усилий оккупантов как на Александровском, так и на Гуляйпольском направлении.

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По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, по состоянию на 25 октября Силы обороны освободили населенные пункты Перебудова (к востоку от Александровки), Комар (к югу от Перебудовы, на противоположном берегу реки Мокрые Ялы) и Федоровку (к югу от Комара).

Машовец также утверждал, что Силы обороны продвинулись к юго-западу от Веселого (к юго-западу от Федоровки) до Скудного (к юго-востоку от Федоровки).

В ISW отмечают, что сообщения Машовца указывают, что украинские войска, вероятно, вытеснили российские войска с выступа на северо-западном участке линии Федоровка — Бурлатское.

Инфографика: ISW

Аналитики также акцентировали внимание на утверждениях о том, что оккупанты удерживают позиции на северо-восточной окраине Перебудовы, а постоянные украинские контратаки на Александровском направлении заставили российское военное командование перебросить туда подразделения 120-й дивизии морской пехоты (Балтийский флот) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) России для обороны, вместо поддержки наступательных операций на Гуляйпольском направлении.

«Российские части и соединения морской пехоты являются относительно элитными и более боеспособными, чем другие части российских вооруженных сил, и российское военное командование обычно развертывает морскую пехоту на приоритетных участках. Подразделения 120-й дивизии морской пехоты и 40-й отдельной бригады морской пехоты действовали на Добропольском направлении до их переброски на Александровское направление в марте 2026 года», — пояснили в ISW.

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Также сообщается, что российское командование перебросило на Александровское направление также элементы 90-й танковой дивизии (41-я общевойсковая армия). Эти силы должны были поддержать наступление войск РФ на Дружковку.

В отчете говорится, что с марта 2026 года части 90-й танковой дивизии были разделены по нескольким различным направлениям на театре военных действий, включая север Украины и несколько районов Донецкой области.

«Украинские войска с начала февраля 2026 года проводят контратаки на Александровском направлении и наряду с другими тактическими контратаками оспаривают российскую инициативу на всем театре военных действий. Великая Новоселка расположена на критически важном перекрестке дорог, который поддерживает российские наступательные усилия по продвижению на запад от Гуляйполя для двойного охвата Орехова, а дальнейшее продвижение украинских войск будет угрожать тылу этих российских войск», — подытожили в ISW.

26 октября проект Deep State сообщил, что российские оккупанты продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области и села Воздвижевка Гуляйпольского района Запорожской области.