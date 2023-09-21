ВСУ продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута — Генштаб 21 сентября, 08:46 Украинские военные возле Бахмута, 7 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в четверг, 21 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:



за прошедшие сутки РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БПЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы противовоздушной обороной было уничтожено 17 шахедов;

с начала текущих суток оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ряда областей Украины. Информация о последствиях атаки сейчас уточняется;

украинские военные продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях;

за сутки произошло 23 боевых столкновения;

оккупанты нанесли два ракетных и 80 авиационных ударов, совершили более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;

на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления;

на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки россиян в районе западнее Зайцево Донецкой области;

враг пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, однако безрезультатно;

на Марьинском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Марьинки Донецкой области; там в течение суток противник совершил 13 тщетных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах;

на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступать, наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике, заставляют противника отходить с занимаемых позиций;

украинские военные отбили атаки оккупантов в районе освобожденного Роботино Запорожской области;

на Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам врага;

авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника;

ракетные войска поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 и станцию РЭБ россиян.

Видео дня

Ранее Генштаб сообщил, что в Украине за минувшие сутки уничтожили 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 274 470 военных.