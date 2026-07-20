Силы обороны поразили три вражеских танкера в Черном море и железнодорожный мост через Кальмиус в Донецкой области

Украинские военные поразили железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области (Фото: Генштаб ВСУ/Facebook)

В ночь на 20 июля Силы обороны Украины поразили три вражеских танкера, железнодорожный мост, шесть средств ПВО и радиолокационной разведки, а также пункты управления БПЛА оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Танкеры были поражены в акватории Черного моря. По данным Генштаба, российские войска использовали их для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах российской армии.

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Кроме того, украинские военные поразили железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области. Противник использовал его для переброски личного состава, вооружения, военной техники и материально-технических средств.

Также поражены зенитный ракетный комплекс Тор-М2, две радиолокационные станции Небо-СВ, радиолокационные станции Небо-У, Каста-2Е2 и Гамма-С1М, входящие в состав системы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника.

Поражены пункты управления БПЛА противника в районах Белой Березки (Брянская область РФ), Наумовки (Белгородская область РФ) и Вольного Поля (временно оккупированная часть Донецкой области).

Также были нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Богатыря и Новоукраинки Донецкой области.

В ночь на воскресенье, 19 июля, были поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря. Генштаб