Силы обороны нанесли удар по ЗРК Тор, РЛС и станции РЭБ (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Telegram)

Силы обороны Украины 27 и 28 октября поразили сразу три элемента противовоздушной обороны на территории РФ, а также склад во временно оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные поразили ЗРК Тор-2М в районе Ржавы Курской области, радиолокационную станцию в районе населенного пункта Малое Городьково Курской области и станцию РЭБ в районе села Семячки Брянской области.

Реклама

Кроме того, ВСУ нанесли удар по складу материально-технических средств армии РФ в районе Валерьяновки Донецкой области.

«Каждый пораженный зенитный комплекс, радар или станция РЭБ на некоторое время создает брешь в системе ПВО противника. Чем больше таких брешей, тем шире возможности Сил обороны применять беспилотные системы на всех уровнях», — подчеркнули в Генштабе.

Читайте также: Силы обороны рассказали о ситуации в Купянске после первой мире подземной контранступательной операции Велес

25 и 26 октября украинские военные поразили узел связи, пункт управления, мастерскую БпЛА и склады материально-технических средств армии РФ.

В то же время подразделения Сил обороны атаковали цех по производству элементов питания для средств поражения противника на предприятии Энергия в городе Елец Липецкой области России.