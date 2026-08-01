Силы обороны заявили, что поразили склад морских безэкипажных катеров, железнодорожные мосты, подразделение Черноморского флота и другие объекты россиян

В ночь на 1 августа Силы обороны поразили склад морских безэкипажных катеров в районе Черноморского (АР Крым) и еще ряд российских объектов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отметили военные, склад используется для хранения, подготовки и технического обслуживания морских безэкипажных катеров, которые россияне применяют для выполнения боевых и специальных задач в Черном море.

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Кроме того, Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту Сиваш вблизи Чонгара, соединяющему оккупированную часть Херсонской области с Крымом, а также по железнодорожному мосту в районе Владиславовки на территории оккупированного полуострова.

Обе переправы имеют важное значение для военной логистики российских сил. Через них осуществляется транспортировка личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и других материально-технических ресурсов между оккупированным Крымом и захваченными территориями юга Украины.

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Также в Генштабе сообщили о поражении подразделения радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе. Кроме того, были поражены ремонтно-восстановительная база в районе Первомайского (АР Крым), склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Токмака Запорожской области.

Ранее Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что в оккупированном Севастополе (Крым) возникли пожары после ударов по позициям российских подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

«Ночью мы опубликовали фото пожара, присланное нашим подписчиком, и не могли определить, был ли это удар по средствам РЭБ или ПВО, но, как оказалось, — и по тому, и по другому», — говорится в сообщении.