Силы обороны поразили позиции российского элитного подразделения дронов Рубикон в Бердянске — Юг

9 ноября, 19:45
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Украинский военный управляет ударным дроном недалеко от линии фронта (Фото: REUTERS/Stringer)

Украинский военный управляет ударным дроном недалеко от линии фронта (Фото: REUTERS/Stringer)

Силы обороны нанесли комплексный удар по российскому подразделению Рубикон в районе оккупированного Бердянска Запорожской области. Объект находился в 107 км от линии фронта.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в группировке войск Юг.

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По данным военных, в операции принимали участие батарея беспилотных авиационных комплексов группировки войск Юг (Harpy Group), Служба внешней разведки, Центр специальных операций А СБУ и 412-й отдельный полк беспилотных систем.

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В группировке не уточнили последствия удара. Там подчеркнули, что эта операция подтверждает: Силы обороны способны находить и поражать российские цели далеко от линии фронта.

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Рубикон — Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ, созданный в 2024 году. Он считается одним из самых эффективных российских подразделений БПЛА: оно специализируется на ударах по украинской логистике, беспилотникам и их операторам.

В сентябре в Третьем армейском корпусе сообщили, что в ходе наступательной операции Вивальди на севере Донецкой области подразделению Рубикон были нанесены значительные потери. Украинские военные нанесли удары по системе управления подразделения, его логистике, складам боеприпасов, точкам запуска дронов, а также по опытным операторам. Из-за этого россияне не смогли оперативно пополнить подразделение и сняли его с Лиманско-Боровского направления.

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В начале ноября бывший военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады Серж Марко в эфире Radio NV заявил, что потери пилотов дронов во время операции Вивальди стали для России весьма болезненными, поскольку подготовленный пилот — это дефицитный ресурс. По его словам, украинские силы также систематически уничтожают базы хранения и логистику российских дронов.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Запорожская область Юг Украины Война России против Украины Рубикон

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