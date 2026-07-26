ВСУ атаковали объект Черноморнефтегаза и ретранслятор в Крыму — Генштаб

26 июля, 12:22
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В ночь на 26 июля Силы обороны Украины поразили ряд важных целей армии РФ (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Telegram)

В ночь на 26 июля Силы обороны Украины поразили ряд важных целей армии РФ (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Telegram)

В ночь на 26 июля Силы обороны Украины поразили объект Черноморнефтегаза, ретранслятор управления ударными БпЛА в Крыму и другие объекты армии РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные атаковали объект Черноморнефтегаза в районе Внуково в Крыму. Зафиксировано поражение цели.

Генштаб отметил, что после захвата Крыма оккупационная администрация использует объекты ГАО Черноморнефтегаз для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской группировки на полуострове.

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Кроме того, Силы обороны поразили наземный ретранслятор для управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского в Крыму.

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По данным Генштаба, ретрансляторы обеспечивают увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотниками, которые Россия применяет для атак по территории Украины.

Также Силы обороны поразили автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который россияне используют для военной логистики.

Украинские военные атаковали склад БПЛА в районе Червонопоповки и район сосредоточения живой силы армии РФ в Пурдовке Луганской области.

Кроме того, Генштаб подтвердил, что 25 июля был поражен Тюменский НПЗ.

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Этот объект является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Мощность завода составляет около 7 млн тонн нефти в год. НПЗ производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.

Ранее в этот день Telegram-каналы сообщали, что во временно оккупированном Крыму слышали пролет БПЛА и мощные взрывы. В частности, Крымский ветер со ссылкой на подписчиков писал, что над Феодосией были замечены дроны — вероятно, удар был нанесен по позициям радиолокационной станции оккупантов на горе Тепе-Оба. Позже появилась информация о поражении подстанции; в городе пропал свет.

Что касается атаки на Тюменский НПЗ, то 25 июля президент Владимир Зеленский подтвердил удар по этому объекту.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Крым Война России против Украины Генштаб ВСУ

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