Глазами бойца. Третья ОШБр показала, как штурмовала позиции оккупантов в районе Бахмута — видео 3 сентября, 23:31 Задание выполнили бойцы 2-й роты 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады (Фото:3-я отдельная штурмовая бригада/Telegram)

Третья отдельная штурмовая бригада обнародовала видео, которое было сделано во время штурма позиций российских оккупантов в лесополосе на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады в воскресенье, 3 сентября.

«Десантируемся вдоль вражеских позиций в районе Бахмута. В ходе боя один из бойцов получает повреждения, но штурм продолжается», — говорится в сообщении.

Видео дня

Задание выполнили бойцы 2-й роты 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады.

На видео можно увидеть, что штурмовые действия начались сразу после высадки десанта. Один из бойцов получил ранения. Ему оказали необходимую помощь, проверили состояние и провели эвакуацию.

В то же время другие бойцы продолжили перестрелку с оккупантами. Из видео понятно, что россияне находятся в ста метрах от позиций ВСУ.