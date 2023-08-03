«Зубы дракона» и бетон. ВСУ показали, как россияне укрепили границу — видео

3 августа, 23:29
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Несмотря на все укрепления, украинские военные ни разу не видели на границе оккупантов (Фото:Скриншот из видео Государственная пограничная служба/Facebook)

Несмотря на все укрепления, украинские военные ни разу не видели на границе оккупантов (Фото:Скриншот из видео Государственная пограничная служба/Facebook)

Силы обороны Украины показали, как выглядит граница с Россией в Сумской области. Оккупанты обустроили там «зубы дракона», а в некоторых местах даже укрепились бетоном.

Соответствующее видео в четверг, 3 августа, обнародовала Государственная пограничная служба.

Оператор дрона с позывным Крук показал видео, на котором можно видеть российские укрепления на границе, в частности, их «зубы дракона». Некоторые части этих укреплений были просто сброшены вместе. Оккупанты их не расставляли. Однако также есть участок, где армия РФ обустроила линию обороны.

Видео дня

«Работы очень масштабные, в некоторых местах наблюдали, что прямо заливают бетоном», — сказал Крук.

Оператор дрона также отметил, что личного состава россиян на этих участках границы Силы обороны ни разу не видели.

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Кроме того, в ГПСУ отметили, что через границу регулярно переходят российские ДРГ, а по территории украинских населенных пунктов оккупанты бьют авиацией и артиллерией.

В ГПСУ добавили, что больше всего от обстрелов россиян страдает мирное население, поэтому местные власти были вынуждены объявить частичную эвакуацию гражданских жителей.

https://www.facebook.com/watch/?v=1225864451462704
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Граница Сумская область БПЛА Украинско-российская граница Дроны Война России против Украины

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