«Зубы дракона» и бетон. ВСУ показали, как россияне укрепили границу — видео 3 августа, 23:29 Несмотря на все укрепления, украинские военные ни разу не видели на границе оккупантов (Фото:Скриншот из видео Государственная пограничная служба/Facebook)

Силы обороны Украины показали, как выглядит граница с Россией в Сумской области. Оккупанты обустроили там «зубы дракона», а в некоторых местах даже укрепились бетоном.

Соответствующее видео в четверг, 3 августа, обнародовала Государственная пограничная служба.

Оператор дрона с позывным Крук показал видео, на котором можно видеть российские укрепления на границе, в частности, их «зубы дракона». Некоторые части этих укреплений были просто сброшены вместе. Оккупанты их не расставляли. Однако также есть участок, где армия РФ обустроила линию обороны.



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«Работы очень масштабные, в некоторых местах наблюдали, что прямо заливают бетоном», — сказал Крук.



Оператор дрона также отметил, что личного состава россиян на этих участках границы Силы обороны ни разу не видели.



Кроме того, в ГПСУ отметили, что через границу регулярно переходят российские ДРГ, а по территории украинских населенных пунктов оккупанты бьют авиацией и артиллерией.



В ГПСУ добавили, что больше всего от обстрелов россиян страдает мирное население, поэтому местные власти были вынуждены объявить частичную эвакуацию гражданских жителей.

