«Идем вперед». Силы обороны освободили Сичневое на Днепропетровщине, появились кадры

В Сети появились кадры успешных штурмовых действий бойцов 141-й отдельной механизированной бригады (141 ОМБр) в селе Сичневое на Днепропетровщине .

В описании к видео, опубликованном во вторник, 7 октября, в Telegram-канале 141 ОМБр, отмечается, что результатом операции стали значительные потери врага. Бойцы штурмового подразделения Шквал уничтожили 50 российских захватчиков, еще восемь были взяты в плен.

«Эта операция — доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю», — отметили в бригаде.

3 октября аналитики проекта DeepState сообщили, что Силы Обороны Украины осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого на Днепропетровщине. Со ссылкой на источники аналитики рассказали, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу три села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141 ОМБр.

«Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. Продолжаются мероприятия по стабилизации», — сообщали в DeepState.

Фото: Фрагмент карты DeepState по состоянию на 6 октября

Также отмечалось, что российские оккупанты возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сечневое, но украинские защитники не дают врагу закрепиться.