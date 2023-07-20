«Прогрызают оборону врага». ВСУ на юге ежедневно продвигаются на сотни метров — Нацгвардия 20 июля, 16:57 Несмотря на сверхтяжелые условия заминированной территории и огневое воздействие противника, ВСУ имеют продвижение на юге (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские Силы обороны каждый день продвигаются на сотни метров на юг и юго-восток, вытесняя российских оккупантов.

Об этом в четверг, 20 июля, заявил директор департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович. Его цитирует Military Media Center в Telegram.

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По его словам, несмотря на сверхтяжелые условия заминированной территории и огневое воздействие противника, штурмовые войска с танками и артиллерией продолжают постепенное движение на юг и юго-восток.

«Наши солдаты и офицеры буквально прогрызают оборону врага. Ежедневно мы имеем продвижение на несколько сотен метров», — подчеркнул Уршалович.

19 июля представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень сообщил, что ВСУ продвинулись более чем на километр вдоль линии фронта на Мелитопольском направлении

16 июля пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские защитники хоть с большими сложностями, однако имеют продвижение на Запорожском направлении.