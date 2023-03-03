Украинские военные за сутки сбили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24 войск РФ — Генштаб 3 марта, 07:20 Оккупанты снова понесли потери в авиации (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла ряд ударов по важным позициям российских войск. Также украинские защитники сбили самолет и вертолет оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 3 марта.

За сутки украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24, а также семь БПЛА: один — типа Суперкам, два — Орлан четыре — Ланцет.

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Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили шесть районов сосредоточения противника и склад его боеприпасов.

26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны. В BYPOL заявляли, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна.