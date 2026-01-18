Бойцы Десантно-штурмовых войск продолжают зачистку от российских оккупантов на Покровском направлении . В течение суток наземные подразделения разведки провели зачистку участка местности протяженностью около 900 метров.

Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

По словам военных, операция проходила в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и снижению активности оккупантов в полосе ответственности.

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«Операторы БпЛА Кары небесной 132-го разведбата непрерывно „вели“ район с воздуха, выявляли противника и контролировали за передвижением в зоне проведения зачистки», — говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в ДШВ, мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневренное продвижение и зачистку местности.

Как сообщал ISW в отчете за 17 января, Силы обороны Украины продвинулись в направлении Купянска Харьковской области и возле Покровска в Донецкой области. Российские войска, по данным аналитиков, атаковали позиции Сил обороны в пределах самого Покровска и в окрестностях — в районе Гришино, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Ровного, Котлино, Удачного и Молодецкого.

11 января DeepState сообщил, что российские оккупанты продвинулись в Волчанске Харьковской области, Покровске Донецкой области и возле Вильчи Харьковской области.

В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск 11 января сообщали, что на севере Покровска оккупанты пытались штурмовать позиции подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, но десантники вовремя их заметили и ликвидировали.

8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

В Группировке объединенных сил утром 11 января заявили, что за предыдущие сутки оккупанты безрезультатно пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского и Вильчи.