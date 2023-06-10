ВСУ продвинулись почти на 1,5 километра на Бахмутском направлении — Череватый 10 июня, 16:30 Окрестности Бахмута (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На Бахмутском направлении за сутки украинским военным удалось на разных участках продвинуться до 1400 метров. ВСУ продолжают наносить удары по врагу, пользуясь ротацией оккупантов.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Мы стараемся, пользуясь тем, что враг проводит ротационные мероприятия и меняет свои подразделения, наносить по врагу удары, контратакуем. За эти сутки удалось на разных участках продвинуться до 1 400 м», — заявил он.

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В то же время армия РФ пытается бить по украинским подразделениям: нанесено восемь авиаударов и 330 раз осуществлялись обстрелы ствольной реактивной артиллерией.

«Всего состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен. Уничтожили также самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“, 3 бронеавтомобиля, гаубицу Д-30, зенитную пушку С-60, беспилотный аппарат ZALA, 8 складов боеприпасов и 7 авто, которые подвозили боеприпасы и оружие», — добавил Череватый.

9 июня Череватый сообщал, что украинские силы в районе Бахмута начали атаку на российских оккупантов, воспользовавшись ротацией россиян. Тогда за сутки украинские подразделения продвинулись на некоторых участках на 1,2 км.