В Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод Славнефть-Янос в городе Ярославль (РФ), где зафиксирован пожар на территории предприятия. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в Генштабе, Ярославский НПЗ — стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии, отметили военные.

Реклама

Кроме этого, поражены военные эшелоны россиян в районах населенных пунктов Менчугово и Келеровка на оккупированной Донецкой области.

В Генштабе добавили, что по результатам предварительных поражений 24 апреля подтверждено попадание по радиолокационной станции Каста-2Е1 в оккупированном Мелитополе Запорожской области и зенитному ракетно-пушечному комплексу Панцирь-С1 в Мариуполе Донецкой области.

В ночь на 26 апреля дроны атаковали Ярославль. По данным российского Telegram-канала Shot, местные жители слышали около 15 громких взрывов в небе. В аэропорту города были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

До этого об атаке на Ярославль сообщалось 28 марта. Тогда мониторинговые Telegram-каналы писали, что в результате атаки поражен НПЗ Славнефть-Янос. На месте удара вспыхнули несколько пожаров.