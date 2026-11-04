Силы обороны поразили два российских ЗРПК Панцирь и огневую группу россиян в оккупированном Крыму — Генштаб ВСУ

4 ноября, 14:56
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Силы обороны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (Фото: Минобороны Украины / Facebook)

Силы обороны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (Фото: Минобороны Украины / Facebook)

3 и 4 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь и огневую группу россиян в оккупированном Крыму, а также пункт управления БПЛА в Запорожской области и склад материально-технических средств в Луганской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Силы обороны поразили:

  • два ЗРПК Панцирь в оккупированном Крыму;
  • огневую группу россиян в Крыму;
  • пункт управления БПЛА оккупантов, район Владовки, Запорожская область;
  • склад материально-технических средств армии РФ, район Беловодска, Луганская область.

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Военные отметили, что Панцири прикрывают российские объекты в Крыму и на юге РФ от украинских дронов и ракет. Таким образом, каждый пораженный комплекс ослабляет противовоздушную оборону оккупантов.

Кроме того, по результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение 26 октября складского здания на складе ракетно-артиллерийского вооружения россиян в районе Огородного Донецкой области.

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9 октября Силы обороны Украины поразили российский ЗРПК Панцирь-С1, место хранения и запуска ударных дронов, командно-наблюдательные пункты, а также склады боеприпасов, материально-технических средств и горючего армии РФ.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Война России против Украины ЗРПК Панцирь Генштаб ВСУ ПВО Панцирь-С1

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