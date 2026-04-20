Силы обороны поразили НПЗ в Туапсе, два больших десантных корабля, нефтебазу и склады боеприпасов — Генштаб
Пожар в морском порту Туапсе после атаки в ночь на 20 апреля 2026 года (Фото: via Exilenova+)
В ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных российских объектов, в том числе НПЗ в Туапсе.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В частности, повторно был поражен нефтеперерабатывающий завод Туапсинский в Краснодарском крае РФ. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта, уточнили в Генштабе.
Также была поражена нефтебаза Гвардейская во временно оккупированном Крыму.
В Генштабе подчеркнули, что поражение указанных объектов снижает возможности обеспечения горючим военных подразделений российского агрессора.
Также был нанесен удар по большому десантному кораблю проекта 1171 и большому десантному кораблю проекта 775. При этом степень повреждений еще уточняется.
Кроме этого, поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Урзуф (ВОТ Донецкой области) и Локня (Белгородская область России).
Также поражен склад БпЛА в районе Новой Каракубы и командно-наблюдательный пункт российских оккупантов вблизи Благодатного Донецкой области.
В ночь на 20 апреля дроны массированно атаковали морской порт в Туапсе второй день подряд, возникли новые пожары. СМИ сообщали об около 10 точках горения в результате попаданий. В частности, вероятно, вспыхнули резервуары с нефтью Туапсинского НПЗ.
Накануне в порту Туапсе более суток продолжался масштабный пожар, там был поврежден нефтяной танкер.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод входит в компанию Роснефть и работает под руководством ООО РН-Туапсинский НПЗ. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, специализирующийся на первичной переработке нефти.