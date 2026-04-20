Пожар в морском порту Туапсе после атаки в ночь на 20 апреля 2026 года (Фото: via Exilenova+)

В ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных российских объектов, в том числе НПЗ в Туапсе .

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, повторно был поражен нефтеперерабатывающий завод Туапсинский в Краснодарском крае РФ. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта, уточнили в Генштабе.

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Также была поражена нефтебаза Гвардейская во временно оккупированном Крыму.

В Генштабе подчеркнули, что поражение указанных объектов снижает возможности обеспечения горючим военных подразделений российского агрессора.

Также был нанесен удар по большому десантному кораблю проекта 1171 и большому десантному кораблю проекта 775. При этом степень повреждений еще уточняется.

Кроме этого, поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Урзуф (ВОТ Донецкой области) и Локня (Белгородская область России).

Также поражен склад БпЛА в районе Новой Каракубы и командно-наблюдательный пункт российских оккупантов вблизи Благодатного Донецкой области.

В ночь на 20 апреля дроны массированно атаковали морской порт в Туапсе второй день подряд, возникли новые пожары. СМИ сообщали об около 10 точках горения в результате попаданий. В частности, вероятно, вспыхнули резервуары с нефтью Туапсинского НПЗ.

Накануне в порту Туапсе более суток продолжался масштабный пожар, там был поврежден нефтяной танкер.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод входит в компанию Роснефть и работает под руководством ООО РН-Туапсинский НПЗ. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, специализирующийся на первичной переработке нефти.