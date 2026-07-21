Силы обороны поразили истребитель МиГ-29 и Панцирь-С1 на аэродроме Халино в Курской области России

Во вторник, 21 июля, Силы обороны Украины поразили российский истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Курской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении говорится, что операцию провели бойцы 15-й отдельной бригады артразведки Черный лес.

На кадрах видно, как украинские военнослужащие наносят удары по российской военной технике.

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17 июля силами Службы безопасности Украины в российском городе Энгельс был уничтожен военный самолет Ту-95, который использовался для ракетных ударов РФ по Украине.

16 июля в Саратовской области РФ сообщали об атаке беспилотников.

Утверждалось, что в результате удара по аэродрому в городе Энгельс возник пожар.

Энгельс уже не раз становился целью атак — там базируются стратегические бомбардировщики РФ, которые Россия использует для ударов по Украине.

В своей инфографике издание NV напоминало базовые факты о бомбардировщиках из «семейства Ту» — самолетах советской разработки, выпущенных конструкторским бюро Туполева.

По состоянию на утро 17 июля Генеральный штаб ВСУ сообщал, что с 24 февраля 2022 года страна-агрессор РФ потеряла в войне против Украины уже 437 самолетов.