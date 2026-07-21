Силы обороны поразили истребитель МиГ-29 и Панцирь-С1 на аэродроме Халино в Курской области России
Силы обороны Украины поразили российский истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 (Фото: Скриншот видео Генштаб ВСУ / Facebook)
Во вторник, 21 июля, Силы обороны Украины поразили российский истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Курской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении говорится, что операцию провели бойцы 15-й отдельной бригады артразведки Черный лес.
На кадрах видно, как украинские военнослужащие наносят удары по российской военной технике.
17 июля силами Службы безопасности Украины в российском городе Энгельс был уничтожен военный самолет Ту-95, который использовался для ракетных ударов РФ по Украине.
16 июля в Саратовской области РФ сообщали об атаке беспилотников.
Утверждалось, что в результате удара по аэродрому в городе Энгельс возник пожар.
Энгельс уже не раз становился целью атак — там базируются стратегические бомбардировщики РФ, которые Россия использует для ударов по Украине.
В своей инфографике издание NV напоминало базовые факты о бомбардировщиках из «семейства Ту» — самолетах советской разработки, выпущенных конструкторским бюро Туполева.
По состоянию на утро 17 июля Генеральный штаб ВСУ сообщал, что с 24 февраля 2022 года страна-агрессор РФ потеряла в войне против Украины уже 437 самолетов.