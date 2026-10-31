В ночь на субботу, 31 октября, Силы обороны поразили предприятие российского ВПК — комбинат Каменский в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

Для удара были использованы ударные дроны и береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ «Нептун». По данным Генштаба, на заводе загорелся склад готовой продукции, а также были повреждены четыре производственных цеха.

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Комбинат Каменский производит твердое ракетное топливо для реактивных систем залпового огня Ураган, Смерч и Торнадо-С, а также для ряда ракет и авиационных боеприпасов. В Генштабе пояснили, что удары по таким предприятиям снижают возможности российской армии обстреливать украинские города и села из РСЗО.

В тот же день Силы обороны также поразили четыре склада, где российская армия хранила материально-технические средства. Они находились в районах Харцызска и Докучаевска Донецкой области, Нововасильевки Запорожской области и Новоайдара Луганской области.

29 октября ВМС нанесли удар по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. На следующий день OSINT-проект AviVector обнародовал спутниковые снимки, на которых видно, что там уничтожены два бомбардировщика Су-34. Еще раньше, в октябре, ракетами Нептун на аэродроме Борисоглебск в Воронежской области были поражены сразу шесть таких самолетов.

30 октября дроны FP-1 компании Fire Point атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, способный перерабатывать около 8,8 млн тонн нефти в год. В компании сообщили о многочисленных попаданиях, в частности в установку гидроочистки дизельного топлива.

А уже 31 октября, по данным Telegram-канала Exilenova+, во время атаки дронов на Москву возле аэропорта Шереметьево возник пожар. В сети предполагают, что целью могла быть расположенная неподалеку нефтебаза Роснефти.