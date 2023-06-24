Силы обороны полностью зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс 24 июня, 21:54 Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Бойцы 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады разгромили российских оккупантов и зачистили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщил командир 3 ОШБр Андрей Билецкий в Telegram.

Он рассказал, что защитники разгромили 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады страны-агрессора, 30 оккупантов было ликвидировано, десятки ранены, около десяти — взяты в плен. Батальон фактически прекратил существование «как организованная военная сила».

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«Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс полностью зачищен. С чем всех и поздравляю!» — отметил Билецкий.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны 24 июня начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

По данным Генштаба, основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский 24 июня подтвердил, что защитники Украины освободили несколько позиций под Красногоровкой Донецкой области, оккупированные в 2014 году.

