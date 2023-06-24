Силы обороны полностью зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс
Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Бойцы 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады разгромили российских оккупантов и зачистили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщил командир 3 ОШБр Андрей Билецкий в Telegram.
Он рассказал, что защитники разгромили 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады страны-агрессора, 30 оккупантов было ликвидировано, десятки ранены, около десяти — взяты в плен. Батальон фактически прекратил существование «как организованная военная сила».
«Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс полностью зачищен. С чем всех и поздравляю!» — отметил Билецкий.
Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны 24 июня начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.
По данным Генштаба, основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский 24 июня подтвердил, что защитники Украины освободили несколько позиций под Красногоровкой Донецкой области, оккупированные в 2014 году.