ВСУ за сутки сбили два разведывательных беспилотника оккупантов и поразили пять их районов сосредоточения — Генштаб

26 марта, 07:16
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 85 вражеских атак. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы противника. Также военные уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника типа Орлан-10 и Суперкам.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 26 марта.

«Противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отразили более 85 атак захватчиков. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

Высокой остается вероятность нанесения Россией ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая «администрация» издала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно оккупированным территориям Запорожской области. Но при условии успешного прохождения фильтрации.

Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и транспортные средства.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ силы обороны

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