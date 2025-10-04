Войска РФ на Днепропетровщине несут значительные потери: Силы обороны зачистили несколько населенных пунктов

4 октября, 06:38
Украинский военнослужащий стреляет из автомата по российскому беспилотнику (Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Российские войска на Днепропетровщине несут ощутимые потери в живой силе. Украинские подразделения провели успешные штурмовые действия и зачистили ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По информации DeepState, в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225-го ОШП освободили от оккупантов сразу три села, еще одно — под контролем 141-й отдельной механизированной бригады. Зачищенные позиции переданы другим механизированным подразделениям, сейчас продолжаются мероприятия по стабилизации.

В то же время российские войска пытаются возобновить штурмовые действия в районах Новоселовки и Январского, однако Силы обороны сдерживают противника. Южнее этих населенных пунктов врагу удалось осуществить прорыв, однако ВСУ ведут контратаки, чтобы оттеснить оккупантов от подступов к Орестополю.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил успешную работу украинских подразделений:

«Зачистка населенных пунктов свидетельствует, что растянутые выпады врага лишают его тылов, а человеческих ресурсов у РФ из-за потерь значительно меньше, чем было еще несколько месяцев назад».

Ранее российская пропаганда распространила фейковые заявления о якобы «захвате» населенного пункта Вербово в Днепропетровской области. В командовании 110-й отдельной механизированной бригады опровергли эту информацию, объяснив, что в село проникла диверсионно-разведывательная группа РФ, которая пыталась снять постановочное видео. После этого оккупанты были уничтожены, а населенный пункт остается под контролем ВСУ.

