Силы обороны опровергли заявление россиян о захвате Новой Сечи в Сумской области

«Официально сообщаем, что распространяемая Министерством обороны РФ информация о якобы захвате населенного пункта Новая Сечь Юнаковской громады является очередной ложью и не соответствует действительности», — говорится в сообщении группировки войск Курск.

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Военные заявили, что Новая Сечь находится под полным контролем Сил обороны Украины, а подразделения украинской армии удерживают позиции и выполняют боевые задачи.

«Подобные заявления вражеских пропагандистов о „взятии“ территорий, где их солдат видели разве что в прицелы украинских дронов, — это уже давняя практика. Очевидно, что это лихорадочная реакция россиян на постоянные болезненные удары по их военным объектам и логистике на их же территории. Не имея возможности остановить украинские удары большой и средней дальности — такие, как, например, недавний удар по авиабазе Халино, — российские генералы вынуждены рисовать себе хотя бы виртуальные „победы“», — заявили в группировке Курск.

Как сообщили в Генеральном штабе 30 июля, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки российские войска не проводили штурмовых действий. В то же время они нанесли один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и совершили 63 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.