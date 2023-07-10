ВСУ используют против российских оккупантов снаряды из Северной Кореи — СМИ 10 июля, 16:17 122-мм реактивный снаряд в руках украинского военного (Фото:Радио Свобода)

Украинские Силы обороны используют против российских оккупантов реактивные боеприпасы, которые были изготовлены в Северной Корее, пишет специализирующееся на военной тематике издание Милитарный, проанализировав фото, которые обнародовало Радио Свобода.



На фотографии журналистов попали реактивные снаряды 122 мм, которые имели маркировку, характерную для Северной Кореи.

Издание сравнило фото боеприпасов, которые были захвачены на иранском судне в 2009 году, когда их пытались переправить для террористической организации ХАМАС.

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Надписи на снарядах и индекс R-12 HE идентичны, но обнаружены отличия в последней строке, где указаны промаркированная серия и дата изготовления.

Сравнение маркировки снаряда производства КНДР / Фото: Радио Свобода

Сравнение маркировки снаряда производства КНДР / Фото: Радио Свобода

Нет проверенных данных о том, как боеприпасы из Северной Кореи попали на вооружение ВСУ. Поскольку КНДР является достаточно закрытой для мира страной, а ее правительство неоднократно выражало поддержку оккупации Россией украинских территорий, пишет издание.

Милитарный предполагает, что эти снаряды, так же как и вооружение, изготовленное в Иране, может попадать в Украину через западных союзников, которые периодически совершают рейды и перехватывают контрабандное оружие, предназначенное для террористических групп на Ближнем Востоке.

Издание не исключает возможность существования схем по перепродаже боеприпасов третьим странам или их участие в качестве посредников в схемах торговли.

По данным медиа, участие Украины в таких торговых схемах с приобретением корейских реактивных боеприпасов объясняется острым дефицитом этого оружия. Украинский оборонно-промышленный комплекс не производит 122-мм реактивные боеприпасы, а восточноевропейские производители, такие как Болгария и Сербия, не способны полностью удовлетворить потребности Украины.