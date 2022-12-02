Последний обед. В Донецкой области Силы обороны наказали оккупантов-мародеров, которые убили гуся — видео
Украинские военнослужащие (Фото:Госпогранслужба Украины)
В Донецкой области украинские военнослужащие обнаружили российских оккупантов, которые занимались мародерством, и нанесли по ним артиллерийский удар.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, опубликовав соответствующее видео.
По информации ведомства, в Донецкой области пограничники-операторы беспилотника обнаружили скопление вражеской пехоты.
В одном из захваченных сел оккупанты «охотились» на домашнюю птицу мирных жителей.
«Подстрелив гуся, мародеры понесли добычу в один из домов, в котором они обустроили командно-наблюдательный пункт», — рассказывают военные.
Пограничники передали координаты объекта артиллеристам одной из механизированных бригад ВСУ.
Украинские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту оккупантов из батареи орудий Рапира.
Артиллерийским огнем вместе с оккупантами-преступниками уничтожен и командир их подразделения.