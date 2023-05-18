Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км — Минобороны

18 мая, 19:13
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Заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте Донецкой области и его пригороде по состоянию на четверг, 18 мая.

У себя в Telegram-канале замминистра напомнила, что страна-террорист Россия стянула в Бахмут большую часть резервов и значительно усилила группировку войск в городе. В четверг оккупанты весь день атаковали Бахмут, защитники Украины отразили все атаки. По состоянию на вечер 18 мая Силы обороны контролируют юго-западную часть города.

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Россияне также атаковали на окраинах к северу от Бахмута — все атаки отразили. На некоторых участках украинские защитники продвинулись на 500 м.

«В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км», — сообщила Маляр.

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Она добавила, что оборона Бахмута и его пригорода выполняет свои задачи — Украина выигрывает время для «определенных запланированных действий». Замминистра также подчеркнула, что ситуация на Бахмутском направлении под контролем оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

Ранее 18 мая защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута Донецкой области, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый утром говорил, что Силам обороны за последние сутки удалось продвинуться еще до 1700 метров на Бахмутском направлении.

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16 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что защитники Украины за несколько дней освободили около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, но российские оккупанты немного продвинулись в городе.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на передовой и рассказал, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Министерство обороны Украины Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

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