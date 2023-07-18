ВСУ ежедневно уничтожают оккупантов и лодки с ДРГ на левобережье Днепра — Гуменюк 18 июля, 18:18 Наталья Гуменюк (Фото:Общественное)

На левобережье Днепра Силы обороны Украины каждый день ликвидируют оккупантов и их лодки с диверсионно-разведывательными группами, которые они отобрали у гражданского населения.

Об этом во вторник, 18 июля, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет Укринформ.

По ее словам, каждый день на левом берегу от 20 до 90 оккупантов после работы ВСУ «идут курсом русского военного корабля».

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Гуменюк отметила, что украинские Силы обороны ликвидируют лодки, которые россияне отобрали у мирного населения на левобережье и обустроили их под диверсионно-разведывательные группы.

Гуменюк добавила, что продвижение ВСУ даже на несколько метров не всегда может быть официально объявлено. Это связано с тем, что новые территории требуют закрепления и обеспечения безопасности украинских воинов.

«Поэтому не каждый день военные могут сообщать такие новости. Но если все эти успехи сложить вместе, то сводки выглядят достаточно убедительно», — отметила Гуменюк.

14 июля Гуменюк сообщила, что Силы обороны за сутки уничтожили три лодки с российскими диверсионно-разведывательными группами, которые отправили на задание между островами в устье Днепра.