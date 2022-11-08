«Не сдают ни одного сантиметра». Силы обороны ежедневно отражают десятки атак на Донецком направлении — Маляр

8 ноября, 20:39
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники не сдают ни одного сантиметра земли на Донецком направлении, несмотря на высокую активность российских войск.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

«В эти дни эпицентром боевых действий остается Донецкое направление и Донецкая область. Там на сегодняшний день активность боевых действий чрезвычайно высока, потому что днем ​​десятки атак осуществляет враг, и ВСУ, Силы обороны эти атаки отражают. По сути мы не сдаем ни одного сантиметра земли. Это показатель высокого мастерства Сил обороны, у врага большие потери, но, несмотря на это, они не оставляют своей задачи все-таки выйти на рубежи Донецкой области», — сказала Маляр.

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По ее словам, на других направлениях тоже продолжаются боевые действия, но с несколько иной интенсивностью, на определенных направлениях ВСУ вытесняют врага.

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Относительно ситуации на юге Маляр отметила, что враг пытается ввести украинских военных в заблуждение. В частности, фиксируются признаки того, что захватчики могут в перспективе оставить отдельные территории, но также они могут укрепиться на временно захваченных территориях. По словам замминистра, у врага есть несколько планов и он ориентируется по ситуации.

«В ближайшее время главной целью оккупантов остается восток и намерение выйти на границы Донецкой области», — добавляет Маляр.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Анна Маляр

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