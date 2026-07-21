Силы логистики поддержали Сырского и раскритиковали Федорова, но затем удалили публикацию

Командование Сил логистики ВСУ публично поддержало главнокомандующего Александра Сырского . Также оно заявило об ухудшении обеспечения войск в первом полугодии 2026 года.

Об этом сообщил спикер командования Сил логистики подполковник Валерий Шершень в социальной сети Facebook. Однако впоследствии соответствующую публикацию удалили.

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Он утверждает, что за первые шесть месяцев 2026 года ситуация с обеспечением ВСУ ухудшилась, несмотря на новые технологические векторы в системе обеспечения: цифровизацию и громкие анонсы закупок.

«Ситуацию спасло именно своевременное вмешательство Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который, пытаясь нейтрализовать бюрократическую волокиту, способствовал отставке главы Минобороны Михаила Федорова», — сказал Шершень.

По словам представителя, система обеспечения ВСУ «теряет запас устойчивости», а текущие потребности всё чаще покрываются за счет накопленных резервов или средств, предназначенных для других критически важных направлений. В то же время заключенные контракты и проведенные тендеры еще не означают, что техника, топливо и другое имущество уже поступили в подразделения.

Шершень заявил, что решения о финансировании, помощи партнеров и срочных закупках принимаются слишком медленно, а обратная связь с фронта не всегда учитывается при заключении контрактов. По его словам, из-за этого в войска может поступать имущество сомнительной эффективности.

По словам Шершня, в конце 2025 года Министерство обороны сообщало о заблаговременно сформированных запасах, намерении заключить более 80% контрактов на обеспечение и распространить систему DOT-Chain на горючее, вещевое имущество и другие тыловые нужды.

Однако в первом полугодии 2026 года, как утверждает представитель, система столкнулась с дефицитом финансирования, истощением запасов, неритмичными поставками, бюрократическими задержками и проблемами с контролем качества.

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По предварительным оценкам, до конца года на основные направления материально-технического обеспечения дополнительно требуется почти 37 млрд грн. Еще более 16 млрд — на ремонт вооружения и военной техники, а также на закупку запчастей.

Отдельно Шершень остановился на проблемах с топливом. Представитель утверждает, что выделенного финансирования оказалось недостаточно, а дополнительные средства не были предоставлены своевременно, несмотря на неоднократные обращения военного командования в Министерство обороны.

По его словам, некоторое время группировки войск обеспечивали горючим за счет ранее накопленных запасов, а после их сокращения дефицит начали покрывать средствами, предназначенными для закупки вооружения и военной техники.

«Переходящие запасы необходимы для того, чтобы система выдерживала форс-мажорные обстоятельства войны: перебои и резкий рост потребления. Когда ими покрывают плановую ежедневную потребность, резерв перестает быть резервом», — сказал Валерий Шершень.

Кроме того, представитель заявил о рисках, связанных с обеспечением военнослужащих зимним вещевым имуществом. Он утверждает, что первоначального финансирования не хватало на зимние куртки и брюки, бронежилеты, защитные костюмы и химические грелки.

Шершень отметил, что на закупках удалось сэкономить средства, однако решение об их использовании для срочного заказа зимнего имущества затянулось. Он подчеркнул, что производство и поставка снаряжения требуют времени, а летние задержки сокращают возможности подготовки к зиме.

В качестве примера разрыва между объявленными закупками и фактическим обеспечением войск представитель привел закупку 5 тысяч пикапов, которую оборонное ведомство анонсировало в мае.

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Шершень говорит, что большинство автомобилей, на которые были заключены контракты или по которым начаты процедуры закупки, до сих пор не поступили в ВСУ, а основные поставки ожидаются в конце осени и начале зимы.

Он подчеркнул, что оценивать нужно не только закупочную стоимость автомобилей, но и надежность шасси, доступность запчастей и сервисной сети, а также пригодность техники к эксплуатации в условиях фронта.

Кроме того, спикер раскритиковал систему контроля качества закупок и уровень ответственности поставщиков. По словам Шершня, предложения об ужесточении штрафов за нарушения при поставках продуктов питания были реализованы лишь частично, а ВСУ не получают информации о применении санкций по рекламациям.

Он говорит, что с компаниями, которые ранее срывали поставки, продолжают заключать контракты. Также представитель заявил о тенденции к монополизации. Согласно приведенным данным, 52% финансовых ресурсов, выделенных на продовольственное обеспечение, пришлось на 11 компаний.

Отдельно Шершень сообщил о проблемах с закупкой одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М. Он утверждает, что, несмотря на неоднократные обращения в Минобороны и Агентство оборонных закупок с предостережениями относительно качества этих боеприпасов, реакции не последовало.

По словам представителя, АОЗ закупила самые дешевые и наименее эффективные боеприпасы, а часть изделий 1980-х годов выпуска после замены тары и внешней обработки представила как соответствующие требованиям контракта.

Шершень заявил, что более 70% отзывов с фронта о боеприпасах 1984 года выпуска были негативными. Однако их поставки продолжились.

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Он также сообщил, что с начала 2026 года у центральных служб обеспечения не было ежегодных поручений министра, необходимых для заключения контрактов на безвозмездной основе с международными партнерами и подписания документов конечного пользователя.

По словам Шершня, из-за этого задерживается передача инженерной техники, генераторов, погрузчиков, приборов ночного видения, тактической одежды и другого имущества.

Он подчеркнул, что проблема заключается не только в работе отдельных исполнителей, но и в самой системе распределения полномочий.

Представитель ведомства отмечает, что Силы логистики формируют потребности и технические требования, а также организуют хранение, ремонт, транспортировку и распределение имущества. Однако ключевые решения, касающиеся финансирования, закупок, контрактов, штрафов, делегирования полномочий и принятия помощи от партнеров, принимает Министерство обороны.

Этот процесс, как утверждает Шершень, часто бывает затяжным и порой нелогичным.

Также он назвал проблемой распыление ответственности: один орган определяет потребность, другой распределяет средства, третий проводит закупку, четвертый контролирует качество, однако информация о результате не всегда возвращается к тем, кто отвечает за фактическое обеспечение войск.

Представитель заявил, что в течение последних шести месяцев при распределении функций между Минобороны и Генштабом якобы пренебрегали украинским законодательством и манипулировали его нормами.

Он поставил под сомнение возможность возложить ответственность за проблемы со снабжением на главнокомандующего, других генералов и командиров воинских частей.

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В свою очередь, Шершень перечислил операции и боевые действия, проведенные под руководством Сырского, в частности оборону на Киевском, Сумском и Харьковском направлениях, освобождение Харьковской области, Курскую операцию, а также действия на Покровском и Запорожском направлениях.

Обновлено в 17:55. Позже Шершень в эфире Суспільне Студія объяснил, почему с официальной страницы командования в Facebook удалили публикацию об ухудшении обеспечения ВСУ.

По его словам, в этой публикации командование пыталось на основе фактов объяснить причинно-следственные связи в системе военной логистики. Однако после появления поста его содержание стали переводить в плоскость политического конфликта.

Шершень подчеркнул, что Вооруженные силы аполитичны и не могут участвовать в политических спорах. Именно поэтому, по его словам, командование решило временно удалить публикацию, чтобы не способствовать дальнейшему обострению ситуации.

В то же время представитель заявил, что Командование Сил логистики располагает достаточным количеством фактов и продолжит обнародовать информацию о проблемах в системе обеспечения. Однако этому должен предшествовать профессиональный рабочий разговор.

Шершень повторил ключевое утверждение удаленного поста: в течение первых шести месяцев 2026 года ситуация с обеспечением ВСУ ухудшилась, несмотря на цифровизацию, новые технологические решения и публичные анонсы закупок.

В то же время он отказался оценивать, насколько критична ситуация для всех Сил обороны. Он пояснил, что располагает информацией лишь касательно Командования Сил логистики и непосредственно подчиненных ему воинских частей и учреждений. Также Шершень отметил, что часть деталей не может быть обнародована из соображений безопасности.

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По его словам, проблемные вопросы будут и в дальнейшем рассматриваться в рабочем порядке, а о результатах будут докладывать соответствующему руководству. Представитель пообещал, что Командование Сил логистики предоставит дополнительные разъяснения.

20 июля командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко отметил работу на занимаемых должностях как бывшего министра обороны Михаила Федорова, так и действующего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В то же время он призвал украинцев руководствоваться «рациональностью и объективностью».

Ранее в поддержку Сырского выступили командующий Силами территориальной обороны Игорь Плахута, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа и командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол.