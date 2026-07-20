«Кубань — непаханое поле». Силы беспилотных систем за ночь уничтожили восемь элементов российской ПВО — Мадяр
Операцию выполнили операторы Первого отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем (Фото: Генштаб ВСУ/Facebook)
Операторы Сил беспилотных систем в ночь на 20 июля уничтожили восемь элементов российской системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).
По его словам, шесть целей были поражены в оперативной глубине противника в Краснодарском крае РФ, еще две — на временно оккупированной территории Запорожской области.
Бровди отметил, что операцию выполнили операторы Первого отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем.
Среди уничтоженных целей:
- ЗРК Тор-М2 (Ейск, Краснодарский край);
- РЛС Каста-2Е2 (Ейск, Краснодарский край);
- РЛС Гамма-С1М (Ейск, Краснодарский край);
- две РЛС Небо-СВ (Ейск, Краснодарский край);
- РЛС Небо-У (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край);
- ЗРК Бук-М1 (Зеленополье, временно оккупированная территория Запорожской области);
- РЛС (Данило-Ивановка, временно оккупированная территория Запорожской области).
«Уничтожение военных, энергетических и логистических возможностей оккупанта в Крыму Птицами СБС будет продолжаться бессрочно», — заявил Бровди.