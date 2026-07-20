Операторы Сил беспилотных систем в ночь на 20 июля уничтожили восемь элементов российской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, шесть целей были поражены в оперативной глубине противника в Краснодарском крае РФ, еще две — на временно оккупированной территории Запорожской области.

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Бровди отметил, что операцию выполнили операторы Первого отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем.

Среди уничтоженных целей:

ЗРК Тор-М2 (Ейск, Краснодарский край);

РЛС Каста-2Е2 (Ейск, Краснодарский край);

РЛС Гамма-С1М (Ейск, Краснодарский край);

две РЛС Небо-СВ (Ейск, Краснодарский край);

РЛС Небо-У (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край);

ЗРК Бук-М1 (Зеленополье, временно оккупированная территория Запорожской области);

РЛС (Данило-Ивановка, временно оккупированная территория Запорожской области).

«Уничтожение военных, энергетических и логистических возможностей оккупанта в Крыму Птицами СБС будет продолжаться бессрочно», — заявил Бровди.