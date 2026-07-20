«Кубань — непаханое поле». Силы беспилотных систем за ночь уничтожили восемь элементов российской ПВО — Мадяр

20 июля, 16:13
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Операцию выполнили операторы Первого отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем (Фото: Генштаб ВСУ/Facebook)

Операцию выполнили операторы Первого отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем (Фото: Генштаб ВСУ/Facebook)

Операторы Сил беспилотных систем в ночь на 20 июля уничтожили восемь элементов российской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, шесть целей были поражены в оперативной глубине противника в Краснодарском крае РФ, еще две — на временно оккупированной территории Запорожской области.

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Бровди отметил, что операцию выполнили операторы Первого отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем.

Среди уничтоженных целей:

  • ЗРК Тор-М2 (Ейск, Краснодарский край);
  • РЛС Каста-2Е2 (Ейск, Краснодарский край);
  • РЛС Гамма-С1М (Ейск, Краснодарский край);
  • две РЛС Небо-СВ (Ейск, Краснодарский край);
  • РЛС Небо-У (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край);
  • ЗРК Бук-М1 (Зеленополье, временно оккупированная территория Запорожской области);
  • РЛС (Данило-Ивановка, временно оккупированная территория Запорожской области).

«Уничтожение военных, энергетических и логистических возможностей оккупанта в Крыму Птицами СБС будет продолжаться бессрочно», — заявил Бровди.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Беспилотники ПВО Война России против Украины Силы беспилотных систем Роберт Бровди

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