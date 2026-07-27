Силы беспилотных систем ВСУ в период с 25 по 27 июля поразили 18 энергетических узлов в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, 14 объектов были поражены непосредственно в Крыму, еще четыре — на других оккупированных территориях. Всего с 1 по 27 июля в рамках операции было поражено уже 154 энергетические цели.

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В результате ударов отключения электроэнергии были зафиксированы в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Алуште, Гурзуфе, Феодосии и других оккупированных населенных пунктах Крыма.

Среди пораженных объектов — электроподстанции различной мощности (ПС 330, ПС 220 и ПС 110 кВ), в частности Симферопольская, Бахчисарайская (которую поразили дважды за этот период), Судакская, Алуштинская, Артек в Гурзуфе и Ближние Камыши в Феодосии.

Помимо Крыма, удары были нанесены по электроподстанциям в населенных пунктах Гончаровка (Луганская область), Тавричанка и Таврия (Херсонская область) и Новый Свет (Донецкая область).

Бровди регулярно отчитывается о результативных операциях украинских военных по уничтожению вражеских объектов инфраструктуры и энергоузлов, в частности в рамках операции Крымский рубильник off.

В ночь на 24 июля Силы обороны поразили несколько складов российской логистической компании Wildberries — масштабные пожары возникли на объектах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Твери и аннексированном Симферополе. Руководительница маркетплейса Татьяна Ким подтвердила факт ударов. Минобороны РФ отчиталось о перехвате более 570 беспилотников над 15 регионами страны.