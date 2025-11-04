Рекрутер Сил беспилотных систем ответил, можно ли туда перевестись из пехоты

Заместитель начальника 6-го Центра рекрутинга Сил беспилотных систем, майор Андрей Горовой в интервью Radio NV, ответил, возможно ли перевестись в Силы беспилотных систем из пехоты.

«Смотрите, мы работаем в рамках нормативно-правовой базы. Предусмотрено, что с согласия командира люди могут перевестись, если они прослужили более года в части. Люди из тыловых бригад могут переводиться в боевые. Все, что можно перевести через Армию+ в рамках законодательства — да, мы рассматриваем, переводим», — заявил Горовой в эфире Radio NV.

30 октября командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди Мадьяр объявил масштабный набор добровольцев в подразделение. Всего открыто более 15 тысяч вакансий.

По его словам, кандидаты могут самостоятельно выбрать место службы и специальность, а также пройти обучение по управлению беспилотниками. Добровольцам обещают обеспечение необходимым снаряжением.

Мадяр также отметил, что за пять месяцев существования Силы беспилотных систем ликвидировали около 30 тысяч оккупантов и уничтожили или поразили более 100 тысяч целей врага.

Ожидается, что после завершения набора доля Сил беспилотных систем составит около 5% от общей численности Сил обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые объявил о создании Сил беспилотных систем (СБС) 6 февраля 2024 года. В тот же день он поручил Кабинету Министров и Генеральному штабу интегрировать их в структуру Вооруженных Сил Украины как отдельный род сил.

По словам главы государства, такое решение было принято с целью более эффективного планирования боевых операций, улучшения логистики и расширения производства дронов.

3 июня в СБС назначили нового командующего. Им стал майор ВСУ Роберт Мадяр Бровди. До этого СБС возглавлял Вадим Сухаревский, который командовал Силами беспилотных систем с момента их создания.

20 июня СБС сообщили о создании группировки, которая объединит все части рода сил.