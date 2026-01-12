Украинские дроны уничтожили вражеские РЛС и ЗРК на фронте (Фото: Скриншот из видео/Мадяр)

Силы беспилотных систем в течение 12 января уничтожили российскую радиолокационную станцию Прима П-18, зенитно-ракетный комплекс Тор и зенитный пушечно-ракетный комплекс Тунгуска на Запорожском и Донецком направлениях.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

«Это уже 9, 10 и 11 уничтоженные в течение 1−12 января вражеские РЛС и ЗРК приблуды из системы ПВО противника. Все цели уничтожены средствами middle strike Птиц 412 бригады СБС Немезис на глубине более 100 км от линии боевого соприкосновения, с боевой частью более 10 кг, что не оставляет шансов на боеспособность тем легкобронированным, но дорогостоящим средствам оккупанта», — написал он.

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5 января в СБС сообщили, что за семь месяцев с момента создания поразили более 168 тысяч российских целей, ориентировочная стоимость которых составляет 20 миллиардов долларов.

Кроме того, Силы беспилотных систем поразили более 350 целей на территории России, что нанесло ущерб российской армии ориентировочно на 3 миллиарда долларов ежемесячно.

1 января командующий СБС Роберт Бровди заявил, что Силы беспилотных систем за сутки обезвредили четыре дорогостоящих зенитно-ракетных комплекса россиян — два Торы, Бук и РЛС С-350 Витязь.

2 января операторы 1 Отдельного центра Сил беспилотных систем ударили по базе хранения горюче-смазочных материалов и РЛС на временно оккупированных территориях Украины.