В октябре подразделения Сил беспилотных систем в среднем каждые 41 секунду поражали вражескую цель , а каждые 159 секунд — российского военного. При этом октябрь стал рекордным по количеству потерь, нанесённых личному составу армии РФ.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадьяр Бровди.

По его словам, в течение октября подразделения группировки СБС поразили 64 807 вражеских целей. При этом потери российских военных составили 16 796 человек.

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Показатель потерь личного состава армии РФ стал рекордным для подразделений СБС за время полномасштабной войны — на 52,55% больше, чем в августе, и на 24,71% больше, чем в сентябре.

Среднесуточный показатель составил 542 российских военнослужащих. Наибольшее количество за сутки (701) было зафиксировано 24 октября.

Всего за месяц подразделения группировки выполнили 255 605 боевых миссий, из которых около 151,5 тысячи — ударные, еще 104 тысячи — разведывательные.

Около 69,5% потерь российских военнослужащих пришлось на Добропольско-Покровское, Александровское и Гуляйпольское направления.

Бровди подчеркнул, что приведенные результаты касаются только подразделений группировки СБС и не включают показатели других составляющих Сил обороны.

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1670 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 31 октября 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 588 170 человек.

29 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что в октябре 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 49 040 человек, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года — 48 670 военнослужащих.

21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения. В Генштабе отметили, что три из пяти крупнейших суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года.