В ночь на 16 апреля пилоты Сил беспилотных систем атаковали мастерскую и склад дронов российского подразделения Рубикон в Донецкой области.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди в четверг, 16 апреля.

Мастерская и склад оккупанты обустроили в поселке Горное, в местном доме культуры.

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На опубликованном видео видно, как локацию Рубикона атаковали по меньшей мере шесть ударных дронов украинского производства. Склад был поражен бойцами 1-го отдельного центра СБС.

Кроме этого, в ночь на 16 апреля пилоты 6-го батальона 414-й бригады Птицы Мадяра уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Оса вблизи Водяного.

Также был уничтожен макет зенитного ракетно-пушечного комплекса Тунгуска возле Валерьяновки, удар нанесли пилоты 7-го батальона бригады.

18 марта Силы специальных операций нанесли серию ударов по секретной базе российского центра беспилотных технологий Рубикон, координационным пунктам дронов и складам боеприпасов на временно оккупированной части Донецкой области.

По их данным, в Донецке дальнобойные беспилотники поразили базу Рубикон, а также один из элементов управления этим подразделением.