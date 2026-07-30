СБС поразили цели российской армии как в самой РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины (Фото: Силы беспилотных систем ВС Украины / Telegram / Скриншот)

Силы беспилотных систем поразили базу морских безэкипажных катеров, средства ПВО, радиолокационные комплексы, площадку для запуска ударных БпЛА и другие цели российской армии как в самой РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБС в четверг, 30 июля.

В Крыму операторы 9-го батальона Кайрос 414-й отдельной бригады Птахи Мадяра поразили базу морских безэкипажных катеров, а также радиопрозрачные укрытия РЛС. Командир подразделения Роберт (Мадяр) Бровди уточнил, что удары были нанесены по селу Снежное и поселку Охотничье.

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В Ивановке Запорожской области операторы 412-й отдельной бригады Nemesis поразили радиолокационную станцию П-18.

В Снежном Донецкой области операторы пограничного подразделения Феникс нанесли удар по ЗРК Бук-М3, который перевозился на трале.

В населенном пункте Русский Колодец (Ростовская область РФ) операторы 9-го батальона Кайрос 414-й отдельной бригады Птахи Мадяра поразили РЛС Небо-СВУ, а также транспортный радиолокационный комплекс Сопка-2.

На аэродроме Донецк операторы пограничного подразделения Феникс атаковали площадку запуска ударных БпЛА российской армии.

Военные сообщают, что операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.

Кроме того, в рамках операции МоЛоЧКа были поражены четыре танкера. Всего с начала операции, стартовавшей 6 июля 2026 года, поражено 205 судов: 130 — в Азовском море и 75 — в Черном море.

27 июля Мадяр сообщил, что Силы беспилотных систем уничтожили над территорией Курской области дорогостоящий российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотник Форпост-Р, являющийся носителем управляемых авиабомб КАБ-20.

Тогда же он заявил, что в период с 25 по 27 июля СБС поразили 18 энергетических узлов в Крыму и на других временно оккупированных территориях.