СБС поразили базу морских дронов в Крыму, российские танкеры и элементы ПВО — видео
СБС поразили цели российской армии как в самой РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины (Фото: Силы беспилотных систем ВС Украины / Telegram / Скриншот)
Силы беспилотных систем поразили базу морских безэкипажных катеров, средства ПВО, радиолокационные комплексы, площадку для запуска ударных БпЛА и другие цели российской армии как в самой РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБС в четверг, 30 июля.
В Крыму операторы 9-го батальона Кайрос 414-й отдельной бригады Птахи Мадяра поразили базу морских безэкипажных катеров, а также радиопрозрачные укрытия РЛС. Командир подразделения Роберт (Мадяр) Бровди уточнил, что удары были нанесены по селу Снежное и поселку Охотничье.
В Ивановке Запорожской области операторы 412-й отдельной бригады Nemesis поразили радиолокационную станцию П-18.
В Снежном Донецкой области операторы пограничного подразделения Феникс нанесли удар по ЗРК Бук-М3, который перевозился на трале.
В населенном пункте Русский Колодец (Ростовская область РФ) операторы 9-го батальона Кайрос 414-й отдельной бригады Птахи Мадяра поразили РЛС Небо-СВУ, а также транспортный радиолокационный комплекс Сопка-2.
На аэродроме Донецк операторы пограничного подразделения Феникс атаковали площадку запуска ударных БпЛА российской армии.
Военные сообщают, что операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.
Кроме того, в рамках операции МоЛоЧКа были поражены четыре танкера. Всего с начала операции, стартовавшей 6 июля 2026 года, поражено 205 судов: 130 — в Азовском море и 75 — в Черном море.
27 июля Мадяр сообщил, что Силы беспилотных систем уничтожили над территорией Курской области дорогостоящий российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотник Форпост-Р, являющийся носителем управляемых авиабомб КАБ-20.
Тогда же он заявил, что в период с 25 по 27 июля СБС поразили 18 энергетических узлов в Крыму и на других временно оккупированных территориях.