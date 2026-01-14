Топ-6 самых дальнобойных ударов дронов по российским НПЗ — инфографика NV

14 января, 09:06
NV Премиум
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Боец бригады Рарог СБС готовит беспилотник для выполнения боевого задания. (Фото: Сили безпілотних систем ЗС України via Facebook)

Боец бригады Рарог СБС готовит беспилотник для выполнения боевого задания. (Фото: Сили безпілотних систем ЗС України via Facebook)

NV подготовил инфографику о рекордных по дальнобойности ударах украинских беспилотников по российским НПЗ и росте результативности Сил беспилотных систем в течение второй половины 2025 года.

10 августа украинские дальнобойные дроны поразили Ухтинский НПЗ в российской республике Коми — в 1800 км от Украины.

11 ноября украинские беспилотники поразили Орский НПЗ в Оренбургской области России, дальность удара составила 1,5 тысячи км.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Силы беспилотных систем украинские беспилотники дальнобойное оружие Инфографика NV

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