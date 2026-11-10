Абсолютный суточный рекорд. Силы беспилотных систем поразили 806 российских солдат

СБ поразили 806 оккупантов, из которых 295 ликвидированы (Фото: Силы беспилотных систем)

Подразделения группировки Сил беспилотных систем вновь обновили абсолютный суточный рекорд поражения солдат армии РФ — 806 оккупантов, из которых 295 ликвидированы.

Об этом сообщила пресс-служба СБС во вторник, 10 ноября.

Всего за сутки бойцы Сил беспилотных систем атаковали 2547 целей россиян. Помимо личного состава, были поражены:

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80 точек запуска дронов;

203 антенны российских экипажей;

19 РЛС, средств радиотехнической разведки, средств радиоэлектронной борьбы и средств связи;

141 единица автомобильной, специальной и инженерной техники;

четыре артиллерийские системы, в том числе одну САУ;

33 склада;

719 укрытий и блиндажей;

418 беспилотных летательных аппаратов противника типов коптер, крыло, Шахед и Гербера.

С начала ноября подразделения группировки СБС поразили 20 450 целей российской армии, в том числе 6298 единиц личного состава.

9 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла 2980 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Это превышает численность шести экипажей крейсера «Москва» и является самыми высокими суточными потерями РФ с начала полномасштабного вторжения.

Также Генеральный штаб заявил, что украинские военные нанесли комплексный удар по российскому подразделению Рубикон в районе оккупированного Бердянска Запорожской области. Объект находился в 107 км от линии фронта.

Тогда же стало известно, что Силы обороны Украины поразили российскую станцию подавления спутниковой связи Starlink, два склада боеприпасов и склад материально-технических средств оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.