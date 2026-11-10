Абсолютный суточный рекорд. Силы беспилотных систем поразили 806 российских солдат
СБ поразили 806 оккупантов, из которых 295 ликвидированы (Фото: Силы беспилотных систем)
Подразделения группировки Сил беспилотных систем вновь обновили абсолютный суточный рекорд поражения солдат армии РФ — 806 оккупантов, из которых 295 ликвидированы.
Об этом сообщила пресс-служба СБС во вторник, 10 ноября.
Всего за сутки бойцы Сил беспилотных систем атаковали 2547 целей россиян. Помимо личного состава, были поражены:
- 80 точек запуска дронов;
- 203 антенны российских экипажей;
- 19 РЛС, средств радиотехнической разведки, средств радиоэлектронной борьбы и средств связи;
- 141 единица автомобильной, специальной и инженерной техники;
- четыре артиллерийские системы, в том числе одну САУ;
- 33 склада;
- 719 укрытий и блиндажей;
- 418 беспилотных летательных аппаратов противника типов коптер, крыло, Шахед и Гербера.
С начала ноября подразделения группировки СБС поразили 20 450 целей российской армии, в том числе 6298 единиц личного состава.
9 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла 2980 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Это превышает численность шести экипажей крейсера «Москва» и является самыми высокими суточными потерями РФ с начала полномасштабного вторжения.
Также Генеральный штаб заявил, что украинские военные нанесли комплексный удар по российскому подразделению Рубикон в районе оккупированного Бердянска Запорожской области. Объект находился в 107 км от линии фронта.
Тогда же стало известно, что Силы обороны Украины поразили российскую станцию подавления спутниковой связи Starlink, два склада боеприпасов и склад материально-технических средств оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.