2 октября стало известно об атаке БпЛА на филиал химического производства Азот Пермского края РФ . Прямое расстояние от государственной границы с Украиной составляет около 1700 километров, что позволяет утверждать об обновлении рекорда дальности успешного поражения БпЛА.

Источники NV в Силах беспилотных систем утверждают, что за атакой стоит 14 отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, одно из главных подразделений Сил обороны, отвечающее за системные атаки глубокотиловых объектов РФ.

Кроме того, собеседник NV подчеркивает, что расстояние в 1700 километров «по прямой» на самом деле свидетельствует о том, что БпЛА могли преодолеть значительно большее расстояние. Маршруты ударных дронов никогда не прокладываются ровно по прямой, специалисты соответствующих подразделений прокладывают их таким образом, чтобы вводить в заблуждение врага и избегать систем обнаружения и противовоздушной обороны врага.

Собеседник NV не раскрывает детали атаки 2 октября, однако известно, дроны уже могли пролететь около 2000 километров.

«Возможно, мы уже сейчас могли бы осуществить атаку и на 2000 километров, а возможно, и на большее расстояние. Но у нас нет именно цели устанавливать рекорды. У нас системная работа, которая базируется на целесообразности тех или иных ударов и повышения максимальной эффективности. Если в этот раз поражен объект за 1700 километров, то это не для красивого заголовка, а потому, что атака на этот объект является частью нашей системной работы», — уточняет источник NV в СБС.

Также 2 октября стало известно, что 14 отдельный полк беспилотных авиационных комплексов будет реформирован и увеличен до 1 Центра беспилотных авиационных комплексов, первого подобного военного подразделения в Украине. В 2025 году именно 14 полк показал одни из лучших и самых эффективных результатов в нанесении ударов по глубокому тылу врага.

Завод Азот является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов: высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Он выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение — используются в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ.