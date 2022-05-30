Полковнику полиции Нацгвардии РФ сообщили о подозрении в силовом захвате и разграблении ЧАЭС 30 мая, 11:58 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС находилась под контролем оккупантов больше месяца (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Полковнику полиции Нацгвардии РФ сообщили о подозрении в силовом захвате и разграблении Чернобыльской АЭС.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, его подозревают в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, оккупант принял участие в силовом захвате ЧАЭС с применением оружия. После захвата он способствовал в операции по ее незаконному содержанию.

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При участии полковника во исполнение преступных приказов было незаконно вывезено 169 военнослужащих Национальной гвардии Украины в РФ.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам ст. 56 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 г., которая прямо запрещает совершать нападения на атомные электростанции в условиях вооруженного конфликта.

После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

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