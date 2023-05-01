Силовики РФ притворяются украинцами, чтобы выявлять членов украинского подполья — ЦНС 1 мая, 22:16 ЦНС призвал украинцев на пока оккупированных территориях быть осторожными (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

На временно оккупированных территориях сотрудники российской ФСБ выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Гестаповцы под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти и нередко сами провоцируют подобные разговоры. Да, враг ищет нелояльное население», — говорится в сообщении.

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В центре добавили, что если же «жертва ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать».

ЦНС призвал украинцев на пока оккупированных территориях осторожничать и не рассказывать свое отношение к оккупационной власти малознакомым людям.