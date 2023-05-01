Силовики РФ притворяются украинцами, чтобы выявлять членов украинского подполья — ЦНС
ЦНС призвал украинцев на пока оккупированных территориях быть осторожными (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)
На временно оккупированных территориях сотрудники российской ФСБ выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Гестаповцы под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти и нередко сами провоцируют подобные разговоры. Да, враг ищет нелояльное население», — говорится в сообщении.
В центре добавили, что если же «жертва ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать».
ЦНС призвал украинцев на пока оккупированных территориях осторожничать и не рассказывать свое отношение к оккупационной власти малознакомым людям.