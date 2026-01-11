Жителей Львова и Харькова призвали не пользоваться автомобилями из-за снегопада

Расчистка снега на дороге в Харькове (Фото: Харківська міська рада via Telegram)

Жителей Львова и Харькова призвали по возможности не пользоваться автомобильным транспортом в связи с сильным снегопадом .

Соответствующие сообщения обнародовали Харьковский городской совет и мэр Львова Андрей Садовый.

Они также призвали жителей этих городов не оставлять припаркованные автомобили вдоль дорог, поскольку это мешает коммунальщикам убирать снег.

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Отмечается, что в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что по состоянию на 14:00 в Харькове было зафиксировано 7 мм осадков, что находится в пределах критерия значительного снега. Сильный снегопад ожидается ориентировочно до 22:00−23:00 .

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Садовый также заявил, что 12 января дети во Львове не пойдут в школу.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются сложные погодные условия с морозом до -20 градусов и осадками.

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