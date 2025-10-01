В Одессе во время непогоды погибла семья из пяти человек
(Фото: ГСЧС)
В Одессе в результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка.
Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.
В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела сразу пятерых погибших: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно восьми лет.
Их личности устанавливают. У спасателей пока нет доступа к телам — продолжается операция по откачке воды из помещения.
Спикер ГСЧС Марина Аверина в комментарии Суспільному уточнила, что погибла семья из пяти человек, проживавшая в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.
В течение суток спасатели ликвидируют последствия сильного шторма в Одессе и Одесском районе. В результате непогоды погибли 9 человек, среди них — ребенок.
В Одессе за день выпало приблизительно 1,5 месячной нормы осадков.
Всю ночь подразделения ГСЧС проводили эвакуацию жителей, которые оказались в водяных ловушках, вытаскивали затопленные автомобили, откачивали воду из зданий и искали пропавшую девочку — ее тело нашли около 07:00.
В операции принимают участие 255 спасателей и 68 единиц техники.