В Одессе во время непогоды погибла семья из пяти человек, в том числе восьмилетняя девочка (Фото: ГСЧС)

В Одессе в результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела сразу пятерых погибших: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно восьми лет.

Реклама

Их личности устанавливают. У спасателей пока нет доступа к телам — продолжается операция по откачке воды из помещения.

Спикер ГСЧС Марина Аверина в комментарии Суспільному уточнила, что погибла семья из пяти человек, проживавшая в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.

В течение суток спасатели ликвидируют последствия сильного шторма в Одессе и Одесском районе. В результате непогоды погибли 9 человек, среди них — ребенок.

В Одессе за день выпало приблизительно 1,5 месячной нормы осадков.

Всю ночь подразделения ГСЧС проводили эвакуацию жителей, которые оказались в водяных ловушках, вытаскивали затопленные автомобили, откачивали воду из зданий и искали пропавшую девочку — ее тело нашли около 07:00.

В операции принимают участие 255 спасателей и 68 единиц техники.